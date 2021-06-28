Обнаженная Cardi B объявила о второй беременности

Реперша сообщила новость, опубликовав откровенное фото.

Известная американская реперка Cardi B, настоящее имя которой Белкалис Альманзар, объявила, что вскоре во второй раз станет мамой.

28-летняя артистка родит малыша своему мужу, рэперу Offset. Новость о пополнении звезда сообщила поклонникам на своей странице в Instagram. Артистка опубликовала снимок, на котором предстала обнаженная с белой краской на груди и немалом животике.

instagram.com/iamcardib

"#2!" — написала исполнительница.

Всего за 6 часов фото реперши собрало более 8,3 млн лайков и 157 тысяч комментариев. Ошеломленные фаны засыпали артистку поздравлениями.

Кардииии! Поздравляю

Я догадывалась! Прими поздравления

Вау! Вот это новость

Заметим, Cardi B и Offset поженились в 2017 году. Пара воспитывает двухлетнюю дочь Калчер.

Напомним, в сентябре в прошлом году реперша во второй раз подала на развод с мужем. Через месяц артистка снова забрала заявление и помирилась с любимым.

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