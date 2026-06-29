Росія вбила п’ятьох мирних жителів великого обласного центра: хто серед загиблих

Атака РФ на Дніпро

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Унаслідок російської атаки на Дніпро загинули п’ятеро цивільних людей.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, серед загиблих — жінка, яка працювала операторкою лінії заготовок для виробництва пластикових пляшок, чоловік, який також був задіяний у виробництві, а також троє будівельників, які відновлювали дах цеху після попередніх ударів РФ.

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«Це люди, які просто працювали на благо свого рідного міста», — написав Філатов.

Міський голова висловив співчуття родинам загиблих.

Також у лікарнях Дніпра залишаються постраждалі внаслідок атаки. У людей зафіксовані важкі осколкові поранення та переломи. Медики продовжують надавати їм необхідну допомогу.

Російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру міста, внаслідок чого загинули мирні мешканці.

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Нагадаємо, вранці 29 червня армія РФ завдала удару по Дніпру.

Днями окупанти завдали удару по Дніпру касетною ракетою типу «Іскандер». Унаслідок атаки зафіксовано серйозні руйнування цивільної інфраструктури.

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