У Дніпрі з-під завалів дістали тіло дитини: подробиці

Дніпро

Реклама

Кількість жертв внаслідок удару РФ по Дніпру зросла до дев’яти. З-під завалів дістали тіло 3-річної дитини.

Про це повідомляють у Мережі.

Керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підстердив, що Росія забрала життя маленького хлопчика.

Реклама

«Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів понівеченої атакою чотириповерхівки», — поінформував посадовець.

Згодом повідомили, що кількість жертв у Дніпрі зросла до 9.

«Вже 9 загиблих…», — інформує мер міста Борис Філатов.

Влада висловлює щирі співчуття рідним.

Реклама

На місці триває пошуково-рятувальна операція. Очікуємо на деталі.

Раніше мешканка Дніпра розповіла, що чекає на добру звістку від рятувальників ДСНС після атаки. Усе тому, що її син опинився під завалами внаслідок обстрілу. Жінка перебувала в одній кімнаті, а її дитина — в іншій. Потерпіла емоційно згадує бетонні блоки, які обвалилися на чоловіка. Триває рятувальна операція, хлопця сподіваються дістати живим.

Нагадаємо, вночі 2 червня РФ вдарила по житловому кварталу Дніпра. Також окупанти завдали повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальники. Станом на ранок було відомо про шістьох загиблих, серед них — рятувальник ДСНС. Понад 30 людей дістали поранення, 24 постраждалих госпіталізували. Двоє перебувають у важкому стані. Пізніше цифру оновили — семеро жертв. Унаслідок атаки частково зруйновано дво- та чотириповерхові житлові будинки, пошкоджено підприємство, гаражі та автомобілі.

Новини партнерів