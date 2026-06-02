Путін переходить до нового етапу війни: що масово запускає Кремль проти України

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Росія різко збільшує виробництво безпілотників і переорієнтовує військову промисловість на війну дронів. Це свідчить про перехід Москви до нового етапу бойових дій проти України, де ключову роль дедалі більше відіграють дешеві та масові безпілотні системи.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За даними Федеральної служби статистики РФ, у квітні виробництво в галузі, що охоплює військову авіацію та безпілотники, зросло на 117% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Для порівняння, 2025 року середній річний приріст, за підрахунками Bloomberg, становив 68%.

Реклама

Такий стрибок показує, як Москва адаптується до нових умов війни. Виробництво танків та іншої важкої бронетехніки вже впирається у свої обмеження, тоді як дрони залишаються одним із напрямків, який Росія може швидко масштабувати.

За словами старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дугласа Баррі, FPV-дрони стали домінуючим елементом наземних боїв і зробили небезпечним будь-яке скупчення сил на кілька кілометрів по обидва боки лінії фронту.

«БПЛА більшої дальності дали Москві змогу доповнити значно менший арсенал крилатих ракет наземного базування і підтримувати кампанію проти критично важливої інфраструктури України», — зазначив він.

Росія не лише нарощує виробництво дронів, а й створює спеціалізовані війська безпілотних систем. Таке рішення Володимир Путін ухвалив у середині 2025 року. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов раніше визнавав, що Україна мала перевагу у використанні дронів, однак стверджував, що Росія нібито змогла змінити ситуацію.

Реклама

Точні обсяги російського військового виробництва не розкриваються. Раніше Путін заявляв про 1,4 млн безпілотників, виготовлених у 2024 році. За даними української воєнної розвідки, які у травні наводив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для БПЛА різних типів.

Водночас російська оборонна промисловість загалом втрачає темпи зростання через дефіцит робочої сили, економічне напруження та обмеження державного фінансування. У галузях, що виробляють важку техніку, боєприпаси та компоненти ракет, прогнозують різке уповільнення зростання — до 4–5% після приблизно 30% у попередні роки.

Дрони стали для Москви способом обійти частину цих обмежень. Їх дешевше виробляти, простіше масштабувати, а збірку можна організовувати як на великих підприємствах, так і на менших виробничих майданчиках.

За оцінками, наведені Сирським цифри можуть означати виробництво близько 20 тисяч FPV-дронів на добу. Якщо розподілити це вздовж активної лінії фронту протяжністю приблизно 1200 км, йдеться про близько 17 російських дронів на кілометр щодня.

Реклама

Попри те що Україна часто першою впроваджує нові технологічні рішення, Росія намагається швидко копіювати їх і запускати у масове виробництво. Водночас експерти зазначають, що це поки не дало Москві вирішального прориву на фронті.

Обидві сторони вже називають безпілотники головною ударною силою нинішнього етапу війни. Росія використовує їх не лише на полі бою, а й у масованих атаках по українських містах та критичній інфраструктурі, зокрема для перевантаження систем ППО перед ударами ракетами.

Раніше російський концерн «Калашников» заявив про виробництво нового безпілотного літального апарата СКАТ 220. За заявою виробника, апарат створений на базі СКАТ 350 М, але має менші габарити, вагу 12 кг та може розвивати швидкість до 160 км/год.

Також повідомлялось, що у травні Росія атакувала Україну рекордною кількістю далекобійних безпілотників від початку повномасштабної війни. За аналізом на основі даних Повітряних сил України, за місяць окупанти запустили 8150 дронів.

Реклама

Новини партнерів