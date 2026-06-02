Фінансовий блок Кремля б’є на сполох через непосильний тягар військових витрат, який руйнує Росію. Проте президент Володимир Путін свідомо ігнорує попередження та доручив Міністерству фінансів шукати способи скорочення витрат у невійськових секторах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Путін не погоджується на скорочення оборонних видатків та завершення війни проти України, незважаючи на зростальні застереження економічного блоку російської влади щодо критичного навантаження на економіку країни.

Путіну пропонують зменшити військові витрати

Як повідомило Bloomberg із посиланням на джерела та документи, представники Мініфіну і Центрального банку Росії попередили Путіна, що нинішній рівень військових витрат стає надто обтяжливим для бюджету та може призвести до суттєвого збільшення дефіциту.

За інформацією джерел, фінансові чиновники пропонували зменшити витрати на оборону. Водночас окремі представники російського Міноборони та Кремля виступають проти такого рішення, аргументуючи це ризиками для підприємств, діяльність яких залежить від військових замовлень. Ба більше, у Міноборони, за даними співрозмовників видання, наполягають на виділенні додаткових коштів.

Джерела Bloomberg зазначають, що про проблеми з бюджетом Путін знає ще від минулого року. Втім, диктатор доручив Мінфіну насамперед шукати резерви для скорочення видатків у цивільних галузях. Також повідомляється, що під час підготовки бюджету на 2026 рік російські чиновники допустили можливість виникнення дефіциту на рівні 1,2 — 1,5 трлн руб. (близько 16,5 — 21 млрд дол.) у другій половині року, розраховуючи на завершення війни та відповідне зниження оборонних витрат.

Співрозмовники агентства наголошують, що додаткові надходження від експорту нафти, пов’язані із ситуацією на Близькому Сході, навряд чи зможуть суттєво покращити становище. Для цього ціна на нафту мала б утримуватися вище 100 дол. за барель щонайменше протягом року. Проте навіть такий сценарій, за їхніми словами, не усуне системних проблем російської економіки, які негативно впливають на темпи зростання, інфляцію та банківський сектор.

Ще 9 квітня Міністерство фінансів РФ повідомило, що бюджетний дефіцит за перший квартал 2026 року сягнув 4,58 трлн руб. (приблизно 63,5 млрд дол.). Цей показник уже перевищив запланований дефіцит на весь рік, який становив 3,79 трлн руб. (близько 52,5 млрд дол.).

Чому Путін не хоче скорочувати військові витрати?

«Небажання Путіна скорочувати оборонні витрати та згортати воєнні зусилля свідчить про те, що він вважає можливим перемогти у війні в коротко- або середньостроковій перспективі, а також переконаний, що російська економіка здатна витримати навантаження до того часу», — пояснили аналітики.

Водночас експерти ISW раніше дійшли висновку, що російський диктатор, імовірно, має викривлене уявлення про реальний перебіг бойових дій в Україні через перебільшені звіти вищого військового керівництва РФ.

На думку аналітиків, таке сприйняття ситуації може пояснювати наполегливість Путіна у питанні збереження високих військових витрат та продовження війни задля досягнення поставлених цілей військовим шляхом.

«Насправді ж Путін стикається з іншою проблемою: скорочення військових витрат, імовірно, поставило б під загрозу окремі ділянки фронту в умовах українських ударів середньої дальності та контратак, а також дозволило б українським силам розвинути свої нещодавні успіхи на полі бою», — йдеться у звіті ISW.

До слова, економіка РФ демонструє суттєве сповільнення. Головними причинами є високі кредитні ставки, західні санкції та удари українських дронів по НПЗ і портах, що вивели з ладу чверть нафтопереробних потужностей. Представники російського бізнесу та еліт переконані, що єдиним дієвим способом врятувати економіку є завершення війни проти України. Експерти прогнозують РФ тривалу стагнацію, вихід з якої можливий лише за умови потужного зовнішнього поштовху, зокрема послаблення санкцій.

