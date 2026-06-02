Ракета впала біля житлових будинків: РФ масовано атакувала одну з областей
Вночі 2 червня росіяни здійснили комбіновану атаку по Полтавській області. У Лубенському районі сталися влучання БпЛА та ракет.
Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
З його слів, внаслідок «прильотів» пошкоджено приміщення приватного підприємства. Окрім того, на другій локації зафіксовано падіння ракети поблизу приватних домоволодінь: пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.
«Одна людина отримала травми. Стан — задовільний. Медики надали їй усю необхідну допомогу», — додав чиновник.
