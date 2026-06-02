Укрaїнa
520
Ракета впала біля житлових будинків: РФ масовано атакувала одну з областей

Олена Капнік
Рятувальники. / © Associated Press

Вночі 2 червня росіяни здійснили комбіновану атаку по Полтавській області. У Лубенському районі сталися влучання БпЛА та ракет.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

З його слів, внаслідок «прильотів» пошкоджено приміщення приватного підприємства. Окрім того, на другій локації зафіксовано падіння ракети поблизу приватних домоволодінь: пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

«Одна людина отримала травми. Стан — задовільний. Медики надали їй усю необхідну допомогу», — додав чиновник.

