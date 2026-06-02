31
1 хв

Салат із молодої капусти з огірком і яйцем: рецепт корисної сезонної страви

Якщо вам захотілося швидко приготувати перекус або легкий салат, тоді цей рецепт для вас.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
108 ккал
Подайте салат як закуску або свіжий гарнір до страв із м’яса, птиці чи риби.

Інгредієнти

капуста білокачанна
300 г
яйця курячі
3 шт.
огірки свіжі
1 шт.
цибуля зелена
30-40 г
сметана
30 г
перець чорний мелений
сіль

  1. Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть і очистьте.

  2. Капусту, огірок, цибулю зелену помийте і обсушіть паперовим рушником.

  3. Капусту дрібно нашаткуйте.

  4. Огірок, яйця наріжте на однакові кубики.

  5. Цибулю дрібно наріжте.

  6. У миску викладіть капусту, огірок, яйця, цибулю зелену, додайте перець чорний мелений, посоліть, заправте сметаною і перемішайте.

Поради:

  • Сметану можна замінити майонезом.

