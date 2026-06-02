Салат із молодої капусти з огірком і яйцем: рецепт корисної сезонної страви
Якщо вам захотілося швидко приготувати перекус або легкий салат, тоді цей рецепт для вас.
Подайте салат як закуску або свіжий гарнір до страв із м’яса, птиці чи риби.
Інгредієнти
- капуста білокачанна
- 300 г
- яйця курячі
- 3 шт.
- огірки свіжі
- 1 шт.
- цибуля зелена
- 30-40 г
- сметана
- 30 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Яйця відваріть від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть і очистьте.
Капусту, огірок, цибулю зелену помийте і обсушіть паперовим рушником.
Капусту дрібно нашаткуйте.
Огірок, яйця наріжте на однакові кубики.
Цибулю дрібно наріжте.
У миску викладіть капусту, огірок, яйця, цибулю зелену, додайте перець чорний мелений, посоліть, заправте сметаною і перемішайте.
Поради:
Сметану можна замінити майонезом.
