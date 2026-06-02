Суспільство
Зять принцеси Анни розповів, як називає свою дружину Зару Тіндалл вдома

Майк Тіндал розповів про миле прізвисько, яке він і його дружина Зара використовують одне для одного поза увагою громадськості.

Майк та Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Колишній гравець збірної Англії з регбі, одружений з дочкою принцеси Анни від 2011 року.

Майк і Зара Тіндалли у день свого весілля / © Associated Press

Майк поділився новими подробицями про їхнє сімейне життя в інтерв'ю виданню Woman & Home, дозволивши шанувальникам королівської родини заглянути в їхні прості та невимушені стосунки.

На запитання про те, чи є у пари лагідні прізвиська одне для одної, Майк відповів ствердно.

Майк і Зара Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

"Якщо це прізвиська, то це Зі і Майкі-Т", - сказав 47-річний чоловік, який живе зі своєю родиною на фермі Астон, відреставрованому фермерському будинку в маєтку принцеси Анни Гаткомб-Парк.

Розповідаючи про те, як їм вдається поєднувати насичене сімейне життя з роботою та публічними виступами, Майк зізнався: «Це може бути дуже стресовим. Ви намагаєтеся зробити все одразу, і це складно. Але ви знайдете спосіб. Весь сенс у тому, щоб знайти спосіб і зробити це, отримуючи задоволення. Принаймні ми цього й прагнемо», - додав Майк.

Зара і Майк Тіндалли / © Instagram Майка Тіндалла

Нагадаємо, в цьому самому інтерв'ю Тіндал розповів цікавий факт про майбутню королеву — принцесу Уельську.

