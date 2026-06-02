Астрологія
112
2 хв

Три знаки зодіаку, які цими днями можуть дізнатися про себе багато нового

18-й місячний день, який розтягнеться на два календарні дні, — час, коли навколишня дійсність є дзеркальним відображенням нашої внутрішньої сутності.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Можна сказати, що таким чином зірки складають наш об’єктивний портрет, який може стати несподіваним як для людей, що нас оточують, так і для нас самих.

Цими днями, 2 і 3 червня, навколишня дійсність віддзеркалюватиме душевний світ представників усіх знаків зодіаку, але три з них зможуть дізнатися про себе багато нового.

Близнята

Близнята впевнені, що їм — через особливу обдарованість — легко дається і вдається все, за що вони беруться, але цими днями обставини, що склалися, їх переконають. Виявиться, що домогтися свого можна буде, тільки доклавши певних — і багато в чому досить серйозних — зусиль.

Рак

Раки вважають себе найбільш гнаними — і найбільш скривдженими — представниками зодіакального кола, але в ці два дні як вони самі, так і люди, які їх оточують, зможуть зрозуміти: це не так. Виявиться, що вони самі легко можуть зіпсувати нерви кому завгодно, хоча самі вони навряд чи з цим погодяться.

Водолій

Водолії звикли сприймати себе як яскравих представників творчої еліти, не пристосованих до нудних і раціональних буднів. Але цього часу обставини змусять їх повірити в себе: з’ясувалося, що вони здатні розв’язувати будь-які — навіть найбуденніші й найнудніші — завдання.

