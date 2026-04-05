Зара Тіндал розповіла, як проходить її ідеальний вечір із чоловіком Майком
44-річна дочка принцеси Анни поділилася одкровенням під час публічного заходу.
Під час відвідування церемонії вручення премії Beauty Awards наприкінці минулого року, де Зара з'явилася з чоловіком Майком Тіндаллом, пару запитали, що для них означає ідеальний вечір для побачення? На що подружжя не замислюючись відповіло, що це затишний вечір удома.
«Ми дуже непомітні. Це не був би наш ідеальний вечір для побачення», — сказав тоді її чоловік Майк, пише Daily Mail, додавши, що вони із Зарою просто люблять «їжу, телевізор та келих вина».
Тихий вечір вдома — одне з найпростіших насолод життя, і з усіх королівських пар Зара і Майк безперечно заслужили репутацію однієї з найневимушеніших. Цілком логічно, що їм теж подобаються розслаблені та прості вечори побачень.