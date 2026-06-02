"Син під завалами": мешканка Дніпра розповіла про пережите після ракетного удару

Мешканка Дніпра розповіла, що після удару РФ її син опинився під завалами. Жінка чекає на добру звістку від рятувальників.

Про це повідомляє «ДС: новини Дніпро».

«Син під завалами там лежить…», — сумно поділилася Людмила Кирилівна.

Деталі про атаку

Під час російської атаки Людмила Кирилівна перебувала в одній кімнаті будинку, а її син — у сусідній. Унаслідок влучання ракети на чоловіка обвалилися бетонні конструкції.

Жінка чекає на результати пошуково-рятувальної операції та сподівається, що її сина вдасться знайти живим.

Сьогодні Людмилі Кирилівні виповнилося 86 років. Вранці вони з сином збиралися поїхати на дачу, де було б безпечніше, однак здійснити задумане не встигли.

Наразі на місці удару в Дніпрі тривають рятувальні роботи. Фахівці продовжують розбирати завали та шукати людей.

Як ми повідомляли, у ніч на 2 червня РФ вдарила по житловому кварталу Дніпра. Також окупанти завдали повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальники. Станом на ранок відомо про шістьох загиблих, серед них — рятувальник ДСНС. Понад 30 людей дістали поранення, 24 постраждалих госпіталізували. Двоє перебувають у важкому стані. Унаслідок атаки частково зруйновано дво- та чотириповерхові житлові будинки, пошкоджено підприємство, гаражі та автомобілі.

