Гроші закінчуються: Росія скорочує частину державних витрат

Економіка РФ може досягти точки неповернення / © Associated Press

Реклама

Російська влада готується скоротити «нечутливі» витрати бюджету на 10% через різке падіння доходів від продажу нафти і газу.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, Міністерство фінансів РФ вже поінформувало відомства про необхідність «оптимізації» витрат.

Реклама

«Очікується, що під скорочення потраплять проєкти, які не мають критичного значення для виживання режиму. Йдеться про деякі нові проєкти, зокрема про ремонт доріг», — зазначають журналісти.

Водночас джерела Reuters підкреслюють, що військові витрати і соціальні зобов’язання (зарплати бюджетникам і пенсії) залишаться недоторканними через їхню політичну чутливість для Кремля.

Ситуація в економіці РФ — останні новини

Ситуація в російській економіці стрімко погіршується. У перші два місяці 2026 року:

доходи від енергетики скоротилися вдвічі

загальні доходи бюджету впали на 11%

ціна російської нафти різко знижувалася

Це змусило уряд активно використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНД) для покриття дірок у скарбниці.

Реклама

Центральний банк РФ уже привітав ідею оптимізації витрат, намагаючись стримати інфляцію і зберегти фінансову стійкість.

Промисловість РФ 2026 року теж скорочується. Індекс виробничої активності у РФ у січні впав до позначки 49,4.

Головним деструктивним фактором став екстремальний перекіс бюджету: на потреби оборони та безпеки 2026 року закладено близько 13 трлн рублів, що становить 38% усіх державних видатків. Це призвело до того, що цивільний сектор фактично фінансує ВПК через механізм високих податків та інфляції, яка 2025 року сягала 10%, а 2026-го утримується вище цільових 4%.

Опозиційні політики РФ кажуть, що все вказує на те, що 2026 рік стане періодом «фінансового тупика» для російської периферії. У той час як Москва намагається підтримувати ілюзію стабільності, регіони вже стикаються з критичним дефіцитом бюджетів.

Реклама

Раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що у Росії триває підготовка до масштабного закриття підприємств малого та середнього бізнесу через бюджетну кризу, спричинену війною. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що в умовах зростання витрат на війну та стагнації економіки Кремль вкотре обирає найпростіший шлях — перекласти фінансовий тягар на громадян і бізнес.