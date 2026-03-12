У які дні березня найкраще садити картоплю: зберете утричі більший урожай великих бульб

В які дні березня садити картоплю

Реклама

Останніми роками клімат в Україні змінився, тому багато городників почали садити картоплю значно раніше, ніж це робили раніше. Якщо весна тепла, ґрунт швидко прогрівається, городні роботи можна сміливо починати вже наприкінці березня. Однак досвідчені городники радять звертати увагу не лише на температуру ґрунту, а й на сприятливі дні за місячним календарем. Саме правильно вибраний час садіння допомагає картоплі швидше укорінюватися та формувати великі бульби.

Які дні наприкінці березня вважаються найкращими для садіння картоплі

За місячним календарем найкращими днями для садіння картоплі наприкінці березня вважаються 26, 27 та 28 березня. У цей період енергія місяця сприяє розвитку коренеплодів і формуванню великих бульб.

Також загалом сприятливими для робіт у городі у березні вважаються 22, 23, 26, 27 і 28 числа, коли рослини краще приживаються після садіння. У ці дні картопля швидше проростає, формує сильну кореневу систему та краще переносить можливі перепади температур.

Реклама

Чому зараз картоплю садять раніше

Через тепліші весни земля прогрівається значно швидше, ніж раніше. Якщо температура ґрунту на глибині близько 10 сантиметрів досягає приблизно 8-10 градусів, бульби вже можуть нормально проростати.

Саме тому у багатьох регіонах городники починають посадку не у квітні, а вже у другій половині березня. Таке раннє садіння часто дає кращий результат, адже рослини встигають сформувати міцну кореневу систему до настання літньої спеки.

Народні прикмети для визначення правильного часу, щоб посадити картоплю

Наші предки орієнтувалися не лише на календар, а й на природні ознаки. Вважалося, що час садити картоплю настає тоді, коли на березах з’являються маленькі листочки або починає цвісти черемха.

Ці прикмети означають, що земля вже достатньо прогрілася, а значить бульби швидко підуть у зростання і не будуть довго лежати у холодному ґрунті.

Реклама

Що допоможе отримати великий урожай картоплі

Окрім правильно вибраних днів для садіння картоплі, важливо використовувати здоровий посадковий матеріал. Бульби повинні бути міцними, без пошкоджень і бажано вже з невеликими паростками.

Також варто вибирати добре освітлену ділянку, регулярно розпушувати землю та підгортати рослини під час зростання. Це допомагає картоплі формувати більші й здоровіші бульби.