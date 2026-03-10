Як за 2-3 хвилини очистити ручки газової чи електричної плити без надмірних зусиль і знімання

Як очистити ручки газової пллити / © pixabay.com

Під час щоденного приготування їжі ручки газової чи електричної плити швидко вкриваються жиром, пилом і дрібними бризками страв. Через це вони стають липкими та мають неохайний вигляд. Найскладніше те, що бруд накопичується у невеликих щілинах навколо ручок. Багато господинь думають, що для ретельного очищення потрібно знімати ручки плити, але насправді це не обов’язково. Існує простий засіб, який швидко розчиняє жир і дозволяє очистити поверхню буквально за кілька хвилин.

Який найефективніший засіб від жиру

Одним із найдієвіших домашніх засобів для очищення кухонних поверхонь є розчин оцту та харчової соди. Така суміш швидко розщеплює жир і допомагає прибрати навіть старі забруднення. Для приготування потрібно:

1 столова ложка харчової соди;

1 столова ложка оцту;

кілька крапель засобу для миття посуду;

трохи теплої води.

Після змішування утворюється активна піна, яка добре справляється з жиром.

Як очистити ручки плити без знімання

Спочатку потрібно змочити губку або невелику ганчірку в підготовленому розчині. Потім акуратно нанести його на ручки плити і навколо них. Залиште засіб на 2 хвилини, щоб він розчинив жирний наліт. Після цього потрібно просто протерти поверхню губкою.

Оцет добре розчиняє жир і знищує бактерії, а сода діє як м’який абразив, який допомагає прибрати забруднення без пошкодження поверхні. У поєднанні з мийним засобом ця суміш швидко очищає кухонні поверхні і повертає їм охайний вигляд.

Найбільше бруду зазвичай накопичується у вузьких щілинах біля ручок. Щоб легко прибрати жир у таких місцях, можна використати стару зубну щітку, ватні палички, зубочистку. Ці прості інструменти допоможуть швидко видалити наліт навіть у заглибленнях.