ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
2 хв

Як за 2-3 хвилини очистити ручки газової чи електричної плити без надмірних зусиль і знімання

Якщо використовувати цей спосіб регулярно, плита завжди залишатиметься ідеально чистою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як очистити ручки газової пллити

Як очистити ручки газової пллити / © pixabay.com

Під час щоденного приготування їжі ручки газової чи електричної плити швидко вкриваються жиром, пилом і дрібними бризками страв. Через це вони стають липкими та мають неохайний вигляд. Найскладніше те, що бруд накопичується у невеликих щілинах навколо ручок. Багато господинь думають, що для ретельного очищення потрібно знімати ручки плити, але насправді це не обов’язково. Існує простий засіб, який швидко розчиняє жир і дозволяє очистити поверхню буквально за кілька хвилин.

Який найефективніший засіб від жиру

Одним із найдієвіших домашніх засобів для очищення кухонних поверхонь є розчин оцту та харчової соди. Така суміш швидко розщеплює жир і допомагає прибрати навіть старі забруднення. Для приготування потрібно:

  • 1 столова ложка харчової соди;

  • 1 столова ложка оцту;

  • кілька крапель засобу для миття посуду;

  • трохи теплої води.

Після змішування утворюється активна піна, яка добре справляється з жиром.

Як очистити ручки плити без знімання

Спочатку потрібно змочити губку або невелику ганчірку в підготовленому розчині. Потім акуратно нанести його на ручки плити і навколо них. Залиште засіб на 2 хвилини, щоб він розчинив жирний наліт. Після цього потрібно просто протерти поверхню губкою.

Оцет добре розчиняє жир і знищує бактерії, а сода діє як м’який абразив, який допомагає прибрати забруднення без пошкодження поверхні. У поєднанні з мийним засобом ця суміш швидко очищає кухонні поверхні і повертає їм охайний вигляд.

Найбільше бруду зазвичай накопичується у вузьких щілинах біля ручок. Щоб легко прибрати жир у таких місцях, можна використати стару зубну щітку, ватні палички, зубочистку. Ці прості інструменти допоможуть швидко видалити наліт навіть у заглибленнях.

Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie