- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 262
- Час на прочитання
- 2 хв
Як за 2-3 хвилини очистити ручки газової чи електричної плити без надмірних зусиль і знімання
Якщо використовувати цей спосіб регулярно, плита завжди залишатиметься ідеально чистою.
Під час щоденного приготування їжі ручки газової чи електричної плити швидко вкриваються жиром, пилом і дрібними бризками страв. Через це вони стають липкими та мають неохайний вигляд. Найскладніше те, що бруд накопичується у невеликих щілинах навколо ручок. Багато господинь думають, що для ретельного очищення потрібно знімати ручки плити, але насправді це не обов’язково. Існує простий засіб, який швидко розчиняє жир і дозволяє очистити поверхню буквально за кілька хвилин.
Який найефективніший засіб від жиру
Одним із найдієвіших домашніх засобів для очищення кухонних поверхонь є розчин оцту та харчової соди. Така суміш швидко розщеплює жир і допомагає прибрати навіть старі забруднення. Для приготування потрібно:
1 столова ложка харчової соди;
1 столова ложка оцту;
кілька крапель засобу для миття посуду;
трохи теплої води.
Після змішування утворюється активна піна, яка добре справляється з жиром.
Як очистити ручки плити без знімання
Спочатку потрібно змочити губку або невелику ганчірку в підготовленому розчині. Потім акуратно нанести його на ручки плити і навколо них. Залиште засіб на 2 хвилини, щоб він розчинив жирний наліт. Після цього потрібно просто протерти поверхню губкою.
Оцет добре розчиняє жир і знищує бактерії, а сода діє як м’який абразив, який допомагає прибрати забруднення без пошкодження поверхні. У поєднанні з мийним засобом ця суміш швидко очищає кухонні поверхні і повертає їм охайний вигляд.
Найбільше бруду зазвичай накопичується у вузьких щілинах біля ручок. Щоб легко прибрати жир у таких місцях, можна використати стару зубну щітку, ватні палички, зубочистку. Ці прості інструменти допоможуть швидко видалити наліт навіть у заглибленнях.