Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen: як це вплине на перебіг війни
Поява Gripen із ракетами Meteor дозволить створити додатковий тиск на ворожу авіацію.
Шведські винищувачі Gripen не змінять ситуацію на фронті миттєво, проте ракети Meteor на їхньому борту здатні потіснити авіацію РФ від українських кордонів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.
Очікується, що Україна отримає літаки модифікації C/D, які є старішою версією.
«Ну і головне — ракета Meteor, яка може бути отим „геймченджером“, якщо все вдасться у тактичному плані… Ця ракета може потіснити російську авіацію, яка атакує нас КАБами, від наших кордонів», — сказав Ігнат.
Швеція надасть Україні винищувачі Gripen — що відомо
Швеція надає Україні 16 винищувачів Gripen. За словами шведського премʼєра, ці 16 літаків країна планує передати на початку 2027 року — після того, як Україна підпише угоду про закупівлю нових літаків, а Швеція отримає відповідні експортні дозволи.
Швеція також пообіцяла допомогти з обслуговуванням літаків та тренуванням пілотів.
Володимир Зеленський подякував за допомогу і назвав угоду історичною.
За його словами, загальна вартість нового пакета підтримки від Швеції — 2,7 млрд доларів, з яких 400 млн спрямовані на виробництво дронів. Але найголовнішою частиною угоди він назвав Gripen.
«Ці літаки, „Гріпени“, з дуже конкретним озброєнням, з ракетами Meteor та іншими, які можуть завдавати уражень на 200+ км, ми думаємо, що зможемо витіснити російські літаки. І вони не зможуть масовано використовувати КАБи», — зазначив президент.
Meteor — особливості ракети
Meteor — сучасна європейська керована ракета класу «повітря–повітря» великої дальності, призначена для знищення літаків, дронів і крилатих ракет за межами прямої видимості пілота.
Особливість Meteor — прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє ракеті летіти зі швидкістю понад 4 Маха та забезпечує їй тягу і прискорення у польоті.
Meteor забезпечує можливість одночасного пуску кількох ракет по кількох цілях, а також здатний уражати високоманеврові цілі, такі як реактивні літаки, і невеликі цілі — зокрема БпЛА та крилаті ракети — в умовах радіоелектронної протидії (РЕБ) на понад 200 кілометрів.