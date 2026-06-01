Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen: як це вплине на перебіг війни

Шведські винищувачі Gripen не змінять ситуацію на фронті миттєво, проте ракети Meteor на їхньому борту здатні потіснити авіацію РФ від українських кордонів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Очікується, що Україна отримає літаки модифікації C/D, які є старішою версією.

«Ну і головне — ракета Meteor, яка може бути отим „геймченджером“, якщо все вдасться у тактичному плані… Ця ракета може потіснити російську авіацію, яка атакує нас КАБами, від наших кордонів», — сказав Ігнат.

Швеція надасть Україні винищувачі Gripen — що відомо

Швеція надає Україні 16 винищувачів Gripen. За словами шведського премʼєра, ці 16 літаків країна планує передати на початку 2027 року — після того, як Україна підпише угоду про закупівлю нових літаків, а Швеція отримає відповідні експортні дозволи.

Швеція також пообіцяла допомогти з обслуговуванням літаків та тренуванням пілотів.

Володимир Зеленський подякував за допомогу і назвав угоду історичною.

За його словами, загальна вартість нового пакета підтримки від Швеції — 2,7 млрд доларів, з яких 400 млн спрямовані на виробництво дронів. Але найголовнішою частиною угоди він назвав Gripen.

«Ці літаки, „Гріпени“, з дуже конкретним озброєнням, з ракетами Meteor та іншими, які можуть завдавати уражень на 200+ км, ми думаємо, що зможемо витіснити російські літаки. І вони не зможуть масовано використовувати КАБи», — зазначив президент.

Meteor — особливості ракети

Meteor — сучасна європейська керована ракета класу «повітря–повітря» великої дальності, призначена для знищення літаків, дронів і крилатих ракет за межами прямої видимості пілота.

Особливість Meteor — прямоточний повітряно-реактивний двигун, який дозволяє ракеті летіти зі швидкістю понад 4 Маха та забезпечує їй тягу і прискорення у польоті.

Meteor забезпечує можливість одночасного пуску кількох ракет по кількох цілях, а також здатний уражати високоманеврові цілі, такі як реактивні літаки, і невеликі цілі — зокрема БпЛА та крилаті ракети — в умовах радіоелектронної протидії (РЕБ) на понад 200 кілометрів.

