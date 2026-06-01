Десятки сильних вибухів і чорний дим: завод феєрверків злетів у повітря

Вибухи на Мальті

Реклама

Сьогодні, 1 червня, на Мальті відбулися потужні вибухи. Зайнялася та почала вибухати фабрика феєрверків у районі Саліни. Наразі відомо про двох поранених фермерів. Вибухи вже пошкодили кілька об’єктів нерухомості.

Про це повідомляє The Times of Malta.

На Мальті вибухає фабрика феєрверків: є поранені

Сьогодні вранці район Саліни, що на півночі Мальти, прогриміли десятки вибухів. Місцева фабрика феєрверків зайнялася та почала вибухати. У повітря піднявся густий стовп диму.

Реклама

Вибух на фабриці феєрверків у Лурді на Трік-іль-Каді пошкодив майно в цьому районі. Поліція повідомила, що всі люди, які працювали на місці, а також ті, хто жили поруч, врятовані. Двох чоловіків віком 47 та 67 років, які обробляли сусідні поля, госпіталізували з шоком та легкими травмами.

Близько 6:30 ранку на острові прогриміли три потужні вибухи, які відчули навіть у центрі та на півночі країни. Очевидець Едвард Мерсієка з сусіднього Магтаба розповів, що від ударної хвилі вибило замки на дверях його будинку, а в небо піднявся стовп диму заввишки близько тисячі футів.

«Відчуття було таке, ніби хтось підняв молоток розміром з вантажівку та забив ним по стіні мого будинку», — розповів чоловік.

Колишня депутатка Клодетт Буттіджедж спершу сприйняла перший вибух за феєрверк. Проте другий удар був настільки сильним, що від ударної хвилі зігнулися алюмінієві віконні рами.

Реклама

Внаслідок вибухів у сусідніх будинках і Каврі вибило шибки, а вулицю Трік-іс-Саліні засипало камінням, через що постраждав кур’єр та були пошкоджені авто. Через загрозу нових вибухів людей евакуювали з району, а рух транспорту обмежили.

У людей виникли побоювання щодо долі худоби на сусідніх фермах, проте фермерів не пустили перевірити тварин до повної зачистки території.

Фонд MaYA повідомив про значні збитки ферм у районі вибуху, зокрема пошкодження конструкцій, загибель худоби та сильний стрес у тварин. Організація закликала владу надати постраждалим усю необхідну підтримку, щойно це стане безпечно.

Люди згадали, що ця фабрика вже колись вибухала — вісім років тому, у травні 2018 року. А сам вибух знову стався на наступний день після оголошення результатів виборів.

Реклама

Вибухи: останні новини

Нагадаємо, що в пакистанському місті Кветта, адміністративному центрі провінції Белуджистан, стався теракт на залізничному вокзалі. За попередніми даними правоохоронців, вибух здійснив смертник у момент, коли станцією проходив потяг.

Унаслідок теракту майже відразу стало відомо про щонайменше 23 загиблих та 71 пораненого. Кількість постраждалих продовжує зростати. У місцевих лікарнях запровадили режим надзвичайної ситуації.

Відповідальність за атаку взяло на себе сепаратистське угруповання «Армія визволення Белуджистану» (BLA), яке виступає за відокремлення регіону від Пакистану та вже неодноразово вчиняло подібні масштабні напади.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф засудив цей терористичний акт, наголосивши, що він не похитне рішучість народу.

Реклама

Новини партнерів