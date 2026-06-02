Як захистити свою оселю за допомогою фольги на вікнах: лайфгак, який вам точно сподобається

У літню спеку підтримувати комфортну температуру в будинку стає дедалі складніше. Кондиціонери ефективно охолоджують приміщення, однак суттєво збільшують рахунки за електроенергію. Вентилятори ж лише переміщують гаряче повітря, не знижуючи його температуру. Саме тому багато людей шукають прості та доступні способи захистити оселю від перегрівання.

Одним із найпопулярніших літніх лайфгаків стала звичайна алюмінієва фольга, яку використовують для приготування їжі. Виявляється, цей недорогий матеріал здатен значно зменшити нагрівання кімнат у сонячні дні. Про це пише Express.

Чому фольга допомагає зберегти прохолоду

Основна причина нагрівання приміщень влітку — сонячні промені, які проникають через вікна та нагрівають меблі, підлогу й стіни. У результаті кімната поступово перетворюється на своєрідну теплицю, де накопичується тепло.

Фольга працює за іншим принципом. Її блискуча поверхня відбиває значну частину сонячного світла та теплового випромінювання ще до того, як вони потраплять усередину приміщення. Завдяки цьому температура в кімнаті підвищується набагато повільніше, а повітря довше залишається прохолодним.

Експерти зазначають, що такий спосіб часто виявляється ефективнішим за щільні штори або жалюзі, які затримують світло вже після його проникнення через скло.

Де саме потрібно розміщувати фольгу

Багато людей припускаються однієї поширеної помилки — кріплять фольгу з внутрішнього боку вікна. На перший погляд це здається логічним рішенням, однак фахівці радять діяти інакше.

Якщо алюмінієвий шар розташований усередині приміщення, сонячні промені спочатку проходять через скло, а вже потім відбиваються від фольги. У такому випадку тепло частково затримується між склом і металевою поверхнею, що може призвести до надмірного нагрівання віконного скла.

Саме тому експерти рекомендують встановлювати фольгу із зовнішнього боку вікна. Тоді сонячне випромінювання відбивається ще до контакту зі склом, а приміщення залишається значно прохолоднішим.

Чи варто використовувати цей спосіб

Алюмінієва фольга може стати гарним тимчасовим рішенням під час сильних хвиль спеки, особливо якщо в будинку немає кондиціонера. Вона коштує недорого, легко встановлюється та допомагає зменшити нагрівання приміщення без додаткових витрат на електроенергію.

Найкраще цей метод працює на вікнах, які виходять на південний або західний бік і протягом дня отримують найбільше сонячного світла.

