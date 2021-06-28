В Чехии торнадо унес жизни шести человек, среди них 2-летний ребенок

Сейчас последствия непогоды ликвидируют.

На северо-западе Чехии пронесся торнадо. Он унес жизни не менее 6 человек.

Об этом сообщает издание České Noviny.

Отмечается, что на северо-западе Чехии была буря с градом, а также торнадо. На следующий день стало известно, что в результате непогоды погибли пять человек. Позже нашли еще одну жертву — 2-летнего ребенка.



Больше всего от непогоды пострадали села Груши, Лужице, Микудбчици и Моравская Нова Весь. Тысячи домов были разрушены и обесточены. По данным СМИ, 600 домов разрушило полностью.

Напомним, что в охваченном стихией регионе в Чехии объявили чрезвычайное положение, под завалами ищут людей.

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