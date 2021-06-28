В Одесі впала стіна будівлі заводу замочних виробів

В результаті епізоду ніхто не постраждав.

У Одесі обвалилася стіна покинутої будівлі колишнього заводу замочних виробів. Рятувальникам довелося демонтувати залізобетонну конструкцію, щоб вона не впала на проїжджу частину.

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Про це повідомляє ДСНС у Одеській області.

Учора, 27 червня о 20:19 рятувальникам надійшло повідомлення про часткове обрушення покинутої будівлі виробничого призначення на вулиці Скісна.

"По прибуттю до місця виклику рятувальниками встановлено часткове руйнування перекриття другого поверху будівлі колишнього заводу замочних виробів на площі 20 м.кв. Для запобігання падіння елементів бетонних конструкцій та перекриття на проїжджу частину та тротуару, співробітниками ДСНС, за допомогою автодрабини та спеціального обладнання, проведено роботи по демонтажу залізобетонної конструкції для попередження подальшого обрушення", - розповіли у пресслужбі ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що в американському штаті Флорида обвалилася 12-поверхівка поблизу Маямі. Загинули 9 людей, ще 154 людини досі вважаються зниклими безвісти

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