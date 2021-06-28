В Одессе обрушилась стена здания завода запорных изделий

В результате эпизода никто не пострадал.

В Одессе обвалилась стена заброшенного здания бывшего завода запорных изделий. Спасателям пришлось демонтировать железобетонную конструкцию, чтобы она не упала на проезжую часть.

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Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Вчера, 27 июня в 20:19 спасателям поступило сообщение о частичном обрушении заброшенного здания производственного назначения на улице Косвенная.

"По прибытию к месту вызова спасателями установлено частичное разрушение перекрытия второго этажа здания бывшего завода запорных изделий на площади 20 м.кв. Для предотвращения падения элементов бетонных конструкций и перекрытия на проезжую часть и тротуара, сотрудниками ГСЧС, с помощью автолестницы и специального оборудования, проведены работы по демонтажу железобетонной конструкции для предупреждения дальнейшего обрушения ", — рассказали в пресс- службе ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что в американском штате Флорида обрушилась 12-этажка вблизи Майами. Погибли 9 человек, еще 154 человека до сих пор считаются пропавшими без вести

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