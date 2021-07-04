MamaRika та Сергій Середа розсекретили стать майбутньої дитини

Також подружжя розповіло чи визначилося з ім'ям для малюка.

Співачка MamaRika та гуморист Сергій Середа нарешті розсекретили стать майбутньої дитини.

У програмі "Світське життя" зіркове подружжя вирішило розкрити головну інтригу за допомогою лускання гелевої кульки, з якої вилетіло блакитне конфеті. Закохані радісно повідомили, що очікують на появу сина.

instagram.com/svitsketv

Як розповіли зірки, у батьків Сергія в родині два сини, а у Насті (ім'я MamaRika – Ред.) дві доньки. Тому рідні очікували на появу дівчинки. Зі свого боку, закохані віджартувалися, що тоді будуть старатися над ще однією дитиною.

"Хлопець це гарний початок, тому що, коли в тебе є старший брат це завжди круто", - зазначив Сергій.

instagram.com/svitsketv

А от ім'я малюкові пара так і не обрала. Адже подружжя хоче спочатку побачити новонародженого.

"Це така болюча тема. Жодне ім'я не достойне мого сина. Коли народиться син, ми його побачимо і одразу зрозуміємо хто це: Дамір чи Артур. В Сергія взагалі дивне відношення до цього в родині. Тому що його батька звати Сергій, і Сергія звати Сергій. Сергій Сергійович Середа. Я завжди сміюся з його батьками, кажу: "Ви адекватні взагалі, як так можна було". А його тато каже: "Так може ми і внука назвемо Сергій?". Кажу: "Ні, на цьому династія Сергіїв закінчується", - поділилася MamaRika.

"Але династія Середи продовжується", - пожартував Сергій.

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Нагадаємо, нещодавно MamaRika розповіла, що сильно посварилася з чоловіком. Знаменитість відверто поділилася, що вночі подружжя влаштувало справжній "розбір польотів".

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