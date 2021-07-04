Фронтвумен гурту KAZKA зізналася, що тривалий час страждала від булінгу

Артистка поділилася, як реагувала на образи.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відверто зізналася, що страждала від образ щодо своєї зайвої ваги.

У програмі "Світське життя" артистка розповіла, що в дитинстві завжди полюбляла дивитися серіал "Не народися вродливою", де краса головної героїні була прихована глибоко в душі.

"Мені завжди подобалася ця ідея, показати все ж таки якусь внутрішню красу. Бо і моя історія трохи переплітається з цією темою. Бо я теж така повненька дівчинка у цьому жорстокому світі. Ну це важко", - розповіла зірка.

Виконавиця зазначила, що так само як і головна героїня свого часу страждала від булінгу, але щодо зайвої ваги. Захисною реакцією на негативну критику у Олександри була агресія у бік кривдників.

"Мене булили за вагу, якусь нестандартну. І я завжди старалася переводити якось на інших, і вказувати на їх недоліки. Це не правильно, так не можна робити. Але тоді я не знала як з цим справлятися, тому відповідала агресією на агресію", - зізналася співачка.

Нагадаємо, нещодавно гурт KAZKA випустив саундтрек "Красива серцем". Трек був створений спеціально для до ремейку всесвітньо відомого серіалу Betty la fea або Ugly Betty .

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