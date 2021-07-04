Володимир Дантес зізнався, чому ненавидить свій день народження

А також розповів, якими подарунками себе потішив.

Популярний співак і телеведучий Володимир Дантес розповів про те, чому ненавидить свій день народження.

У програмі "Світське життя" музикант зізнався, що хоч роки йому до обличчя, однак святкувати свій особливий день не любить. А все через те, що він народився влітку.

"Я ненавиджу свій день народження, тому що він влітку. І я думаю, що усі хто народився влітку не люблять свій день народження. Тому що з дитинства нікого не має. Хтось в село поїхав, хтось на море, і ти нікого не можеш запросити", - відверто зізнався артист.

Однак, щоб хоча б якось себе потішити, Володимир вирішив придбати собі ті подарунки, про які давно мріяв.

"Замовив собі всякі примочки для гітари. Я хочу електросамокат, і щось ще я собі замовив, та й якийсь одяг", - розповів співак.

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Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес відсвяткував своє 33-річчя. На честь свята дружина музиканта Надя Дорофєєва розсекретила, яким незвичним прізвиськом називає свого коханого.

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