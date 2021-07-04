"Обидно за счет, но совсем не стыдно": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро-2020

Команда Андрея Шевченко не смогла одолеть Англию на пути в полуфинал.
Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2020. Поединок 1/4 финала против команды Англии на "Стадио Олимпико" в Риме завершился разгромным поражением (0:4) подопечных Андрея Шевченко.
ТСН Проспорт собрал комментарии пользователей соцсетей на итог матча Украина - Англия.
Несмотря на болезненный вылет с континентального первенства, болельщики поддержали главную футбольную команду Украины и поблагодарили ее за старания, самоотдачу и достигнутый результат на турнире.
Эмоции всех украинцев— ˗ˏ'BUTCH COOLIDGEˎ'˗ (@TrueIoann) July 3, 2021
У меня горит, почему Довбика НЕ выпустили !!! ???
Зато вход в 8-ку лучших команд Европы тоже результат. # EURO2020 #UkraineEngland #UKRENG #UKR #ENG # Euro2021 # Довбик # Зинченко # Шевченко # Украина pic.twitter.com/LPcqCLwh17
Сборная Украины завершила выступление на# ЕВРО2020, уступив в четвертьфинале Англии 0: 4.— ФК «Шахтер» Донецк (@FCShakhtar_ua) July 3, 2021
Спасибо за эмоции и самоотдачу на чемпионате Европы, ребята! #UKR # УкраинаАнглия # МиЗбирна # МиУкраина # EURO2020 pic.twitter.com/A4nmOWC3JU
Обидно за такой счет, но совсем не стыдно #UKRENG # UERO2020 #Ukraine # украинаанглия— tenebreaferis (@tenebreaferis) July 3, 2021
украина ты молодец.— РЕСТДО 9 июля !! бокэ ХЕНДЖИН ДОМА! хината бокэ (@sooyeeoonn) July 3, 2021
вы вышли впервые за карьеру сборной в 1/4 финалааплодирую стоя !!!!!
БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!
вы старались # украинаанглия
Давайте просто поблагодарим нашей Сборной за то, что мы могли видеть нашу Сборную среди лучших сборных Европы— Брюс Всемогущий (@BruceWillisUA) July 3, 2021
Спасибо за этот праздник футбола, которое вы нам подарили, ребята
Спасибо нашим фанам. Вы — сказочные
✊ # Украине # Англия# ЕВРО2020 #UKR #ENG # EURO2020 pic.twitter.com/IUuncsE9I2
Настроение — купит новые глаза, Которые этого не видели— Chatty12 (@ Chatty126) July 3, 2021
Под словом "это" я имею ввиду прогулку Ярмоленко во втором тайме# евро2020 # украинаанглия pic.twitter.com/kqmBj5JzY7
#UkrainevsEngland #UkraineEngland #UKRvENG # Euro2020 pic.twitter.com/U35x1yDEbk— Red Lab (@DJRedlabUK) July 3, 2021
несчастье, не ваш сегодняшний день, а возможно следующий раз. Украина играла почетно. #UkraineEngland— Rob (@RobScarLUFC) July 3, 2021
{ # Euro2021 ▪︎ #ukraineengland }— (@wifeofmamon) July 3, 2021
несмотря ни на что наши парни молодцы. ни разочарования, ни грусти, только хорошие эмоции и интерес, что же будет дальше
#UkraineEngland #Ukr #UKRvENG Посмотрела игру, пытаюсь справится со своими эмоциями, говорю себе, что хорошо уже даже то, куда дошли, какой опыт, все дела— Ксения (@ Ptichka42) July 3, 2021
Тоже я: pic.twitter.com/fkq5EHoZ9Z
- Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).
- В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).