"Обидно за счет, но совсем не стыдно": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро-2020

"Обидно за счет, но совсем не стыдно": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро-2020

Команда Андрея Шевченко не смогла одолеть Англию на пути в полуфинал.

Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2020. Поединок 1/4 финала против команды Англии на "Стадио Олимпико" в Риме завершился разгромным поражением (0:4) подопечных Андрея Шевченко.

ТСН Проспорт собрал комментарии пользователей соцсетей на итог матча Украина - Англия.

Несмотря на болезненный вылет с континентального первенства, болельщики поддержали главную футбольную команду Украины и поблагодарили ее за старания, самоотдачу и достигнутый результат на турнире.

украина ты молодец.

вы вышли впервые за карьеру сборной в 1/4 финалааплодирую стоя !!!!!

БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ!

вы старались # украинаанглия — РЕСТДО 9 июля !! бокэ ХЕНДЖИН ДОМА! хината бокэ (@sooyeeoonn) July 3, 2021

Настроение — купит новые глаза, Которые этого не видели

Под словом "это" я имею ввиду прогулку Ярмоленко во втором тайме# евро2020 # украинаанглия pic.twitter.com/kqmBj5JzY7 — Chatty12 (@ Chatty126) July 3, 2021

несчастье, не ваш сегодняшний день, а возможно следующий раз. Украина играла почетно. #UkraineEngland — Rob (@RobScarLUFC) July 3, 2021

{ # Euro2021 ▪︎ #ukraineengland }



несмотря ни на что наши парни молодцы. ни разочарования, ни грусти, только хорошие эмоции и интерес, что же будет дальше — (@wifeofmamon) July 3, 2021

#UkraineEngland #Ukr #UKRvENG Посмотрела игру, пытаюсь справится со своими эмоциями, говорю себе, что хорошо уже даже то, куда дошли, какой опыт, все дела

Тоже я: pic.twitter.com/fkq5EHoZ9Z — Ксения (@ Ptichka42) July 3, 2021

Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

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