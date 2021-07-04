Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Обидно за счет, но совсем не стыдно": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро-2020

"Обидно за счет, но совсем не стыдно": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро-2020

Associated Press

Команда Андрея Шевченко не смогла одолеть Англию на пути в полуфинал.

Сборная Украины не смогла выйти в полуфинал Евро-2020. Поединок 1/4 финала против команды Англии на "Стадио Олимпико" в Риме завершился разгромным поражением (0:4) подопечных Андрея Шевченко.

ТСН Проспорт собрал комментарии пользователей соцсетей на итог матча Украина - Англия.

Несмотря на болезненный вылет с континентального первенства, болельщики поддержали главную футбольную команду Украины и поблагодарили ее за старания, самоотдачу и достигнутый результат на турнире.

  • Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).
  • В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).