Рынок земли в Украине: где больше всего покупают чернозем

Рынок земли в Украине: где больше всего покупают чернозем

Больше всего договоров заключили в центральных регионах.

За первую неделю работы рынка земли в Украине заключили 364 сделки купли-продажи участков.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики по состоянию на 7 июля, рассказали в Сніданку з 1+1.

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Больше всего договоров заключили в центральных регионах: в Винницкой и Полтавской областях по 44 операции. Меньше всего — в Запорожской, а также в Николаевской.

Кроме того, за неделю эксперты сформировали своеобразный рейтинг экономически взвешенной стоимости земли. Самая высокая цена за участки в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской. Дешевая — в Волынской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Луганской областях.

Напомним 31 марта 2020 Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Согласно закону, с 1 июля 2021 в Украине отменяется мораторий на продажу аграрной земли, кроме земель государственной собственности. В первый период — до 1 января 2024 — покупать землю на открытом рынке смогут лишь граждане, территориальные общины и государство.

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