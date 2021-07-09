Жара возвращается: как украинцы преодолевают высокие градусы

Украинцы купаются в фонтанах и освежаются мороженым.

Жара возвращается. Практически по всей Украине — градусы зашкаливают до плюс 30.

О том, где можно переждать жару и как освежиться- 9 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30

В Запорожье сегодня столбик термометра поднялся до 30-ти градусов, и для многих горожан это оказалось неожиданностью — ведь до этого больше месяца в регионе шел дождь, и температура была умеренной — вполне комфортной.

Сегодня же город словно вымер. И если в машине еще можно открыть окошко или включить кондиционер, то на улицах людей днем не было вообще. Дети оккупировали фонтаны и даже коммунальщики при такой жаре не решаются выгонять детей из воды. Ну, а взрослые — у кого есть возможность — выезжают на природу. Каждый имеет свои рецепты охлаждения. Впрочем, большинство признается — такой резкий температурный перепад переносится нелегко.

Но если город пуст, то городской пляж, леса и Хортица заполнены отдыхающими. Самый тяжелый период сейчас начинается для пожарных. Они вспоминают, как два года назад, когда в Запорожье был настоящий ад, из-за постоянных возгорания в лесополосах, забыли и об отпусках, и об отдыхе.

Сейчас во всех зонах отдыха дежурят дополнительные караулы, в регионе установлен самый высокий, 5-й по рангу, класс пожарной опасности.

Только в понедельник обещают небольшой дождик, а далее в течение всей следующей недели регион снова накроет 30-ти градусная жара.

Новости Украины: жара вернулась – где в стране были наивысшие температуры

В Одессе сегодня максимальная температура воздуха была +29, синоптики же прогнозируют, что она с сегодняшнего дня будет расти. Но, в отличие от других регионов, в Одессе наоборот люди ждут жару.

Здесь уже изрядно устали от дождей, которые чуть ли не ежедневно накрывали регион. Туристическая сфера в таких условиях не может работать, говорят в Одессе. Ну и конечно — где можно переждать жару, как не у моря.

Отдыхающих на одесских пляжах невероятное количество и это даже несмотря на то, что сегодня не выходной день. В воде до 5-6 человек на квадратный метр. Отдыхающие говорят — хотя и соскучились по жаре, у моря ее переждать легче.

Сейчас в Одессе представлена едва ли не вся география Украины. Многие отдыхающих с востока, запада, киевляне тоже приехали на отдых и в отпуск.

Напомним:

Жара в Украине продержится минимум неделю, а ее ослабление возможно начиная от 18-19 июля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

а ее ослабление возможно начиная от 18-19 июля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. А народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Авторы: Яков Носков, Сергей Осадчук

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