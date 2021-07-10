Прогноз погоды на 10 июля: жара не отступает, но местами — дожди

Прогноз погоды на 10 июля: жара не отступает, но местами — дожди

Синоптики обещают небольшую облачность.

В субботу, 10 июля, в Украине будет солнечно и жарко.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Синоптики обещают небольшую облачность. В Украине осадков не предвидится. Только на Закарпатье и Прикарпатье — местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 29-34 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах — 22-27 градусов тепла, а а также на Буковине — 28.

Укргидрометцентр

В Киеве 10 июля будет солнечно. Синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 31-33 градуса тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

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