В Казахстане произошел взрыв в кафе из-за утечки газа

Потерпевших нет.

Ночью в казахстанском городе Актау произошел взрыв в двухэтажном здании кафе.

Помещение разрушилось до основания, рассказали в ТСН.Ранок 8 ноября.

Момент взрыва попал на камеру слежения. В это время в помещении никого не было. По данным местных спасателей, пострадавших нет. На месте взрыва продолжают разбирать завалы.

Предварительно причиной называют утечку газа. Уже обнаружили два поврежденных баллона. Район, где произошел взрыв, перекрыт полицией.

Новости мира: в казахстанском городе Актау произошел взрыв в кафе

Как сообщалось, по предварительным данным, 100 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего после столкновения бензовоза с грузовиками в столице Сьерра-Леоне, Фритаун. Местные СМИ пишут, что после ДТП многие очевидцы бросились собирать разлившееся топливо. В этот момент начался пожар и прогремел взрыв.

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