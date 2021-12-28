У полоненого військового через знущання бойовиків почалися проблеми з психікою

У полоненого військового через знущання бойовиків почалися проблеми з психікою

Українського захисника Ігоря Мирончука бойовики незаконно утримують в ув’язненні уже майже три роки.

У полоненого бійця "Закарпатського легіону" Ігоря Мирончука, якого бойовики незаконно утримують в ув’язненні уже майже три роки, розвинулася психічна нестабільність.

Про це розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Хто такий Ігор Мирончук

Ігор Мирончук пішов захищати Батьківщину у березні 2014 року з початком російської агресії. Проходив військову службу за контрактом на посаді головного сержанта у 128 окремій гірській штурмовій бригаді. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве. Під час бойових дій захисник зазнав двох поранень та контузії. Мирончук був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеню, медалями "20 років сумлінної служби" та "Захисник вітчизни".

Як потрапив у полон

Бойовики так званої "ДНР" захопили Мирончука у полон 9 лютого 2019 року. Бійця навіть змусили знятися у пропагандистському відео.

Його "засудили" до 12 років позбавлення волі за нібито "шпигунство та участь у терористичній організації". Бійця утримують в ув’язненні у колонії суворого режиму.

Стан здоров’я Мирончука дуже тяжкий

За словами Людмили Денісовавої, боєць дуже виснажений, він сильно схуднув. Після контузії психічний стан чоловіка нестабільний, у стресових ситуаціях у нього трапляються нервові зриви.

Проте замість надання медичної допомоги окупанти кинули Ігоря на місяць у карцер. Денісова попереджає, що перебування в таких умовах може спричинити рецидив.

Про депресивний стан військового його рідні дізналися від Богдана Пантюшенка та Андрія Женчуса, які перебували з Ігорем в полоні та були звільнені 29 грудня 2019 року.

Денісова зазначила, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші гуманітарні організації терористи принципово не допускають до політично ув'язнених.

Вона закликала керівництво МКЧХ та координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотту Реландер втрутитися та допомогти бійцеві.

Раніше стало відомо, що стан здоров’я полоненого бойовиків так званої "ДНР" Валерія Матюшенка, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на окупованій Донеччині, критичний.

Читайте також: