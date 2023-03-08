Що подивитися: 10 фільмів про сильних жінок

У цій добірці ви знайдете неймовірні і наснажливі історії про реальних і вигаданих героїнь. Кожна з них особлива.

Світ кіно вже давно перестав бути лише красивою картинкою, де в головних ролях розкішні пані, їхні вбрання і нехитрі любовні історії. Тепер в кіно піднімається багато важливих, незручних, наболілих тем про жіночу сексуальність, рівність, роботу і материнство.

Тому ми відібрали 10 фільмів, які підкреслюють силу, інтелект і наполегливість героїнь із різних верств суспільства. Ці фільми охоплюють різний період і жанри, в той час як персонажі представляють широкий діапазон із точки зору їхньої країни походження, статі, роду діяльності героїнь. Це пані, які показали, на що здатні жінки і як іти до своєї мети.

"Джой"

Джой — звичайна розлучена жінка з дітьми, яка багато працює, щоб забезпечити їх і інших членів сім'ї, які сидять у неї на шиї. Вона абсолютно не має часу на себе і закинула свої мрії, але ж колись у неї було багато різних ідей.

Якось після чергової сварки вдома вона збирала осколки з підлоги і порізалась. У цей момент їй прийшла геніальна ідея — зробити швабру, яку не потрібно буде чіпати руками, щоб викрутити. Тепер мета винахідниці не тільки запатентувати свій унікальний винахід, а й зуміти його продати.

"Джой" — це байопік: в основі сценарію лежить історія бізнесвумен Джой Манганору, яка винайшла самовитискальну диво-швабру, а після неї ще безліч культових речей.

"Джулі-Джулія"

Вигорання на роботі може вилікувати тільки улюблене хобі, саме тому героїня цього фільму Джулі вирішила вести кулінарний блог, в якому відтворювала рецепти зі знаменитої кулінарної книжки Джулі Чайлд "Освоюючи мистецтво французької кухні". Протягом цілого року щодня героїня вирішила готувати по одному-два рецепти з книжки, описувати свої успіхи, поразки і враження. І приготувати водночас 524 страви французької кухні.

У байопіку показано дві тимчасові лінії — початок нульових, коли Джулі взялася за блог, і період 40-50-х, коли Джулія Чайлд тільки вчилася кулінарії.

"Фріда"

Ще одна картина, за основу якої взята історія життя культової мексиканської художниці Фріди Кало, а також книга Гейден Еррери "Фріда: Біографія Фріди Кало".

У картині показаний весь важкий шлях художниці до успіху, її травма спини, через який була прикута до ліжка, взаємини з чоловіком, художником Дієго Рівера, його зради і їхнє кохання, яке триває, незважаючи ні на що.

"Квітка пустелі"

Біографічний фільм за однойменною книжкою Сомалі топмоделі Варіс Діріе — неймовірно сильної і неординарної жінки.

У 13 років вона тікає з сім'ї, наодинці перетинає пустелю, дістається до Могадішо звідки переїжджає до Лондона. У великому місті волею випадку їй вдалося стати однією з найпопулярніших моделей світу.

Варіс Діріе стала першою жінкою, яка публічно засудила практику жіночого обрізання. Вона була призначена спеціальним послом ООН і створила Фонд по боротьбі з жіночим обрізанням.

"Дика"

Фільм, сценарій якого заснований на автобіографічній книжці Шеріл Стрейд, яка наважилася в 1994 році наодинці пройти частину тихоокеанської туристичної стежки відрізком у 1770 кілометрів. Так вона вирішила позбутися душевних страждань після недавнього розлучення і смерті матері. У своєму непростому подорожі вона знаходить розраду, спокій і долає страхи.

"Ділова дівчина"

У фільмі розповідається про дівчину Тесс МакГілл — розумну, амбітну і не з діловою беручкістю. Тесс мріє про хорошу роботу і кар'єрне зростання, адже їй уже виповнилося 30 років, а ця мрія залишається досі нездійсненою.

Якось її начальниця ламає ногу під час відпочинку і Тесс вирішує, що це шанс — взяти все в свої руки. Дівчина видає себе за начальницю і знайомиться з високопоставленим менеджером Джеком Трейнером — бойфрендом її начальниці.

"Перспективна дівчина"

Головна героїня фільму Кассандра — мила і красива дівчина, яка колись вчилася в університеті і подавала великі надії. Але якось в її житті трапилася страшна трагедія і тепер Кассандра живе з батьками і працює в кав'ярні.

Від рідних вона приховує, що вечорами відвідує бари і клуби, де, прикидаючись сильно п'яною, веде полювання на ласих до беззахисних жінок чоловіків.

"За статевою ознакою"

У картині розказана історії однієї з найвпливовіших жінок США Рут Гінзбург, членкині Верховного суду, і те, як вона починала свою кар'єру, і той момент її життя, коли героїня не могла влаштуватися на роботу адвокатом, адже її не брали тільки через те, що вона жінка і дуже емоційна.

Тому розумна цілеспрямована дівчина починає боротьбу з патріархальним світом, щоб покласти край дискримінації за статевою ознакою.

"Крихітка на мільйон доларів"

Оскароносний фільм завоював вісім золотих статуеток. У картині показано історію Меггі Фіцджеральд — 31-річної офіціантки, яка вирішує, що більше всього на світі хоче професійно займатися боксом. Дівчина з неймовірним завзяттям віддається тренуванням, і скоро стає справжнім бійцем і підкорювачем рингів. Але в один із вирішальних боїв Меггі отримує серйозну травму, яка змінює все.

"Усмішка Мони Лізи"

1953 рік, в США йде боротьба жінок за свої права. Вчителька-феміністка Кетрін Енн Вотсон, залишає свого хлопця в Лос-Анджелесі, щоб викладати в консервативному приватному жіночому коледжі Велслі в Массачусетсі історію мистецтв. Однак серед її колег переважають патріархальні погляди на роль жінки в цьому світі.

Але Кетрін вступає в боротьбу за рівноправність сттатей і намагається вселити своїм студенткам, що вони вільні робити зі своїм життям все, що захочуть. Вона закликає учениць коледжу повірити в себе і вчитися, щоб створити професійну кар'єру і самим забезпечити своє майбутнє.

"Залізна леді"

Оскароносна біографічна драма, що розповідає про життя першої жінки-прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер. У картині переплетені два тимчасових періоди — молодість Тетчер, коли вона тільки починає свій політичний шлях, і старість, коли страждала від сенільної деменції.

"Коко до Шанель"

Франко-бельгійський біографічний фільм про життя французької модельєрки Коко Шанель. Насамперед картина показує особисту драму героїні, розкриває її характер, піднімає завісу на багато таємниць ще до того, як з'явилася маленька чорна сукня, а вона стала легендою світу моди.

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