Зеленський переніс засідання РНБО: нова дата і причина

За попередньою інформацією, засідання мало відбутися 29 грудня.
Через розширення переліку питань засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на нову дату - 30 грудня.
Про це повідомляє апарат РНБО.
"У зв’язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Слід зазначити, 24 грудня президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення засідання на 29 грудня.
Які питання будуть розглядатися на засідання РНБО - наразі невідомо. Також не повідомляється про час проведення засідання.
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