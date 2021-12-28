Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Зеленський переніс засідання РНБО: нова дата і причина

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський переніс засідання РНБО: нова дата і причина

president.gov.ua

За попередньою інформацією, засідання мало відбутися 29 грудня.

Через розширення переліку питань засідання Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) перенесли на нову дату - 30 грудня.

Про це повідомляє апарат РНБО.

"У зв’язку з тим, що Президент України Володимир Зеленський розширив перелік питань, які вносяться до порядку денного засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання відбудеться 30 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, 24 грудня президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення засідання на 29 грудня. 

Які питання будуть розглядатися на засідання РНБО - наразі невідомо. Також не повідомляється про час проведення засідання. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація