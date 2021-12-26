Що подивитися: 5 фільмів із Джаредом Лето

Пропонуємо нову добірку з декількох цікавих картин, у яких ви побачите улюбленого актора в найнезвичніших ролях.

Джаред Лето — талановитий не тільки музикант, а й актор. На рахунку у нього десятки чудових картин, але часто Лето асоціюють перш за все з такими фільмами як "Пан Ніхто" і "Реквіємі за мрією", але, повірте, окрім них у творчій скарбничці Джареда ще дуже багато хороших робіт, які гідні вашої уваги.

"Розділ 27"

Розповідається у фільмі про те, як 8 грудня 1980 року психічно неврівноважений Марк Чепман застрелив ідола мільйонів — Джона Леннона в Нью-Йорку, а також про останні години життя музиканта та вбивці. Щоб зіграти в цьому фільмі Лето кардинально змінив зовнішність.

"Аутсайдер"

Американський солдат Нік Ловелл після війни залишився в Японії і потрапив до місцевої в'язниці, де рятує життя сина японського мафіозі і допомагає йому втекти. Щоб віддячити рятівник сина кримінальний авторитет пропонує головному герою вступити до якудза. Так Нік стає одним з найжорстокіших найманих вбивць.

"Той, хто біжить по лезу 2049"

Фільм заснований на романі Філіпа К. Діка "Чи мріють андроїди про електроовець?" і є продовженням фільму 1982 року. У фільмі нам показано недалеке майбутнє, де світ населений людьми і реплікантами, створеними виконувати найважчу роботу. Головний герой фільму випадково дізнається секретну інформацію, яка ставить під загрозу існування всього людства.

"Дрібниці"

Нестандартний кримінальний трилер знятий в стилі неонуар і розповідає про події 1990 року. У центрі сюжету заступник окружного шерифа Джо Дікон на прізвисько Дікі, якого відправляють з дрібним дорученням до Лос-Анджелеса. Раніше тут він працював детективом і одна його справу так і залишилася не розкритою. Події минулого починають повторюватися і Дікі вирішує довести розслідування до кінця.

"Далласький клуб покупців"

Ще один фільм, в якому Лето впізнати буде важко, але за гру в цій картині він отримав "Оскар". Фільм розповідає реальну історію Рона Вудруфа, техаського електрика, у якого 1985 року виявили СНІД. У той час хвороба була мало вивченою і лікарі поставили Рону невтішний прогноз. Але він зумів продовжити своє життя, вживавши експериментальні ліки, а потім налагодив підпільний бізнес з продажу їх іншим хворим.

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