Українські полярники опублікували фото "закоханих" пінгвінів

Цих птахів називають однолюбами, адже вони створюють пару на все життя.

З нагоди Дня святого Валентина, якого вважають покровителем закоханих, українські полярники антарктичної станції "Академік Вернадський" опублікували зворушливі світлини пінгвінів під час шлюбного сезону.

Відповідні фото з’явилися на Facebook-сторінці Національного арктичного наукового центру.

На світлинах зображено субантарктичних пінгвінів, які щороку повертаються до станції "Академік Вернадський" навесні.

“Полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят”, - йдеться у дописі.

Українські науковці відзначили, що ці пінгвіни однолюби, які, зазвичай, створюють пару на все життя.

Закохані пінгвіни: українські полярники поділилися романтичними кадрами до Дня святого Валентина

Нагадаємо, що побратися у День закоханих цьогоріч в Україні вирішили до півтори сотні пар.

Читайте також: