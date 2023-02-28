Парламент Данії закликав співробітників видалити TikTok: яка причина

Парламент Данії у вівторок, 28 лютого, закликав законодавців і співробітників не використовувати застосунок TikTok на робочих телефонах як міру кібербезпеки, заявивши, що "існує ризик шпигунства".

Про це повідомляє Associated Press.

Як пише AP, популярний китайський застосунок для обміну відео стикається з посиленим контролем з боку Європи та США щодо безпеки та конфіденційності даних на тлі побоювань, що TikTok може використовуватися для просування пропекінських поглядів або збирання інформації про користувачів.

Асамблея діяла після оцінки Центру кібербезпеки Данії, який заявив про існування ризику шпигунства. Агентство є частиною служби зовнішньої розвідки Данії.

Наразі достеменно не відомо, скільки данських законодавців встановили TikTok. Останніми днями кілька політиків публічно оголосили, що вони видалили застосунок зі свого робочого телефону з міркувань кібербезпеки.

Раніше цього місяця виконавча влада Європейського Союзу заявила, що тимчасово заборонила TikTok на телефонах, якими користуються співробітники, як міру кібербезпеки.

Нагадаємо, у Канаді державним службовцям також заборонили користуватися на робочих ґаджета соцмережею TikTok. Уряд країни вважає, що це ризиковано для конфіденційності та безпеки.

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