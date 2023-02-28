Юнак так танцював на весіллі, що раптом впав і помер

Молодий хлопець помер під час танцю на весіллі.

В індійському штаті Телангала 19-річний хлопець помер просто під час танцю на весіллі свого родича.

Про це пише The Economic Times.

Юнак був у святковому настрої та весело танцював під музику у присутності гостей. Однак під час танцю він раптово впав і знепритомнів.

Фото: скриншот з відео

Гості терміново доставили його до лікарні, де лікарі констатували його смерть. Медики сказали, що у хлопця могла статися зупинка серця.

Це другий подібний інцидент у Телангані за чотири дні. Так, 22 лютого, 24-річний поліцейський помер від зупинки серця просто під час тренувань у спортзалі.

Нагадаємо, в ізраїльському місті Хайфа правоохоронці з'ясовують обставини смерті 18-річної українки Емілії Мартиненко, яку переїхало щонайменше шість автобусів.

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