В Пакистані професор університету поставив студентам запитання про інцест

В Пакистані професора звільнили з університету після того, як він поставив студентам на іспиті питання про інцест.

В Ісламабаді, що в Пакистані, професор університету на іспиті поставив студентами питання про інцест. За це його звільнили з навчального закладу.

Про це пише видання New York Post.

Як зазначається, професор Хайр уль Башир з університету Комсатс в Ісламабаді на іспиті поставив студентам-електрикам питання про інцест.

“Зміст іспиту є дуже неприйнятним і повністю суперечить законам про навчальні програми Ісламської Республіки Пакистан і викликав хвилювання серед сімей студентів”, — йдеться в листі від офіційного представника університету.

У розслідуванні сказано, що тест із образливим запитанням проводився 4 і 5 грудня для студентів бакалаврів електротехніки. Саме питання було наведено з історією про Джулі та Марка — брата та сестру.

“Одного разу ввечері вони залишаються самі в будиночку біля пляжу. Вони вирішили, що буде цікаво і весело, якщо вони спробують зайнятися коханням”, – зазначається в питанні.

Далі в підказці йдеться про те, що Джулі приймала протизаплідні засоби, а Марк використовував презерватив, і що їм обом подобалося мати інтимним разом, хоча вони поклялися ніколи більше цього не робити.

"Що ти думаєш про це? Чи було їм добре займатися коханням? Обґрунтуйте свої відповіді та наведіть відповідні приклади з ваших власних знань та особистої думки”, — питав у студентів професор.

За словами професора, відповідь мала складатися з 300 слів і включати “чотири абзаци, які включають вступ, основну частину та висновок”. Цей інцидент викликав обурення як у студентів, так і вчених за межами університету. Викладач за нетактовне питання втратив свою роботу.

Нагадаємо, що у Запоріжжі судитимуть членів організованної злочинної групи, які вбили професора Національного університету.

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