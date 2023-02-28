В Пакистане профессор университета задал студентам вопрос об инцесте

В Пакистане профессора уволили из университета после того, как он поставил студентам на экзамене вопрос об инцесте.

В Исламабаде в Пакистане профессор университета на экзамене поставил студентами вопрос об инцесте. За это его уволили из учебного заведения.

Об этом пишет издание New York Post.

Как отмечается, профессор Хайр уль Башир из университета Комсатс в Исламабаде на экзамене задал студентам-электрикам вопрос об инцесте.

"Содержание экзамена очень неприемлемо и полностью противоречит законам об учебных программах Исламской Республики Пакистан и вызвало волнение среди семей студентов", — говорится в письме от официального представителя университета.

В расследовании говорится, что тест с обидным вопросом проводился 4 и 5 декабря для студентов бакалавров электротехники. Сам вопрос был приведен с историей о Джули и Марке — брате и сестре.

"Однажды вечером они остаются сами в домике у пляжа. Они решили, что будет интересно и весело, если они попытаются заняться любовью", – говорится в вопросе.

Далее в подсказке говорится о том, что Джули принимала противозачаточные средства, а Марк использовал презерватив, и что им обоим нравилось иметь интимный контак вместе, хотя они поклялись никогда больше этого не делать.

"Что ты думаешь об этом? Было ли им хорошо заниматься любовью? Обоснуйте свои ответы и приведите соответствующие примеры ваших собственных знаний и личного мнения", — спрашивал у студентов профессор.

По словам профессора, ответ должен состоять из 300 слов и включать "четыре абзаца, которые включают введение, основную часть и заключение". Этот инцидент вызвал возмущение как у студентов, так и ученых вне университета. Преподаватель за бестактный вопрос потерял свою работу.

Напомним, что в Запорожье будут судить членов организованной преступной группы, убивших профессора Национального университета.

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