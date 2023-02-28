Юноша так танцевал на свадьбе, что вдруг упал и умер

Молодой парень умер во время танца на свадьбе.
В индийском штате Телангала 19-летний парень скончался прямо во время танца на свадьбе своего родственника.
Об этом пишет The Economic Times.
Юноша был в праздничном настроении и весело плясал под музыку в присутствии гостей. Однако во время танца он внезапно упал и потерял сознание.
Гости срочно доставили его в больницу, где врачи констатировали его смерть. Медики сказали, что у парня могла произойти остановка сердца.
Это второй подобный инцидент в Телангане за четыре дня. Так, 22 февраля, 24-летний полицейский скончался от остановки сердца прямо во время тренировки в спортзале.
Напомним, в израильском городе Хайфа правоохранители выясняют обстоятельства смерти 18-летней украинки Эмилии Мартыненко, которую переехали по меньшей мере шесть автобусов.
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