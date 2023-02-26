В России 20-летний почтальон задушил пенсионерку ради 3 тысяч гривен

Обвиняемый в убийстве и разбоях был заключен под стражу.

В российском городе Краснодар задержан молодой сотрудник службы доставки корреспонденции, обвиняемый в убийстве 95-летней местной жительницы.

Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Пенсионерка жила одиноко и об ее убийстве стало известно не сразу. Родственники пытались связаться с ней по телефону, но она долго не отвечала на звонки. Приехав в ее дом, они обнаружили, что старушку задушили.

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Как оказалось, последним в ее дом приходил местный работник почты. 20-летний сотрудник службы доставки корреспонденции считал, что пенсионерка хранит дома ценности. Злоумышленник свалил ее на пол, задушил и обыскал квартиру.

В результате его добычей стали только 7 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен по курсу НБУ).

Обвиняемый в убийстве и разбое был заключен под стражу.

Напомним, ранее в российском городе Якутске во время застолья убили, расчленили и выбросили мужчину, воевавшего в Украине.

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