Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії 20-річний поштар задушив пенсіонерку заради 3 тисяч гривень

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
731
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії 20-річний поштар задушив пенсіонерку заради 3 тисяч гривень

Фото: pixabay.com

Звинуваченого у вбивстві та розбої взяли під варту.

У російському місті Краснодар затримали молодого співробітника служби доставки кореспонденції, якого звинувачують у вбивстві 95-річної місцевої мешканки.

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ. 

Пенсіонерка жила самотньо і про її вбивство стало відомо не відразу. Родичі намагалися зв’язатися з нею телефоном, але вона довго не відповідала на дзвінки. Приїхавши до її помешкання, вони виявили, що стареньку задушили.

Як виявилося, останнім до її будинку приходив місцевий працівник пошти. 20-річний співробітник служби доставки кореспонденції вважав, що пенсіонерка зберігає вдома цінності. Зловмисник повалив її на підлогу, задушив і обшукав квартиру.

В результаті його здобиччю стали тільки 7 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень за курсом НБУ).

Звинуваченого у вбивстві та розбої взяли під варту.

Нагадаємо, раніше у російському місті Якутську під час застілля вбили, розчленували та викинули чоловіка, який воював в Україні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
731
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація