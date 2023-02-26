У Росії 20-річний поштар задушив пенсіонерку заради 3 тисяч гривень

Звинуваченого у вбивстві та розбої взяли під варту.

У російському місті Краснодар затримали молодого співробітника служби доставки кореспонденції, якого звинувачують у вбивстві 95-річної місцевої мешканки.

Про це повідомили у Слідчому комітеті РФ.

Пенсіонерка жила самотньо і про її вбивство стало відомо не відразу. Родичі намагалися зв’язатися з нею телефоном, але вона довго не відповідала на дзвінки. Приїхавши до її помешкання, вони виявили, що стареньку задушили.

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Як виявилося, останнім до її будинку приходив місцевий працівник пошти. 20-річний співробітник служби доставки кореспонденції вважав, що пенсіонерка зберігає вдома цінності. Зловмисник повалив її на підлогу, задушив і обшукав квартиру.

В результаті його здобиччю стали тільки 7 тисяч рублів (близько 3 тисяч гривень за курсом НБУ).

Звинуваченого у вбивстві та розбої взяли під варту.

Нагадаємо, раніше у російському місті Якутську під час застілля вбили, розчленували та викинули чоловіка, який воював в Україні.

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