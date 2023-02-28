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У Волинській та Рівненській областях оголошено повітряну тривогу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Волинській та Рівненській областях оголошено повітряну тривогу

В деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Фото: ТСН.ua

Пройдіть до укриттів.

У вівторок, 28 лютого, у Волинській та Рівненській областях оголосили повітряну тривогу. До слова, "почервоніли" лише і два регіони - о 14:23 та 14:24 відповідно.

Про це стало відомо з мапи тривог.

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Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Наразі невідомо, з якою саме загрозою пов'язане оголошення "тривоги". Втім, луцький міський голова Ігор Поліщук просить не ігнорувати сигнал про небезпеку: "Прошу не ігнорувати повітряну тривогу! Пройдіть в укриття".

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що Росія технічно від п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні. Втім, ворог з різних причин переносить свою атаку. Зокрема, через дії українських військових та розвідників.

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Дата публікації
Перегляди
917
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