У Волинській та Рівненській областях оголошено повітряну тривогу

У вівторок, 28 лютого, у Волинській та Рівненській областях оголосили повітряну тривогу. До слова, "почервоніли" лише і два регіони - о 14:23 та 14:24 відповідно.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Наразі невідомо, з якою саме загрозою пов'язане оголошення "тривоги". Втім, луцький міський голова Ігор Поліщук просить не ігнорувати сигнал про небезпеку: "Прошу не ігнорувати повітряну тривогу! Пройдіть в укриття".

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що Росія технічно від п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні. Втім, ворог з різних причин переносить свою атаку. Зокрема, через дії українських військових та розвідників.

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