Какая будет весна в Украине: синоптик удивила прогнозом

Погода в Украине скоро начнет снова радовать украинцев теплом.

В Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

Об этом сообщила климатолог Вера Балабух, передает Укргидрометцентр.

"Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С", — спрогнозировала она.

По ее данным, такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха.

"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов", – уточнила Балабух.

Однако, по ее данным, в Украине возможны заливы арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.

Напомним, сурок Тимка, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.

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