Якою буде весна в Україні: синоптикиня здивувала прогнозом

Погода в Україні невдовзі почне знову радувати українців теплом.

В Україні очікується рання та тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

Про це повідомила кліматологиня Віра Балабух, передає Укргідрометцентр.

"Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С", - спрогнозувала вона.

За її даними, такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря.

"Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів", - уточнила Балабух.

Проте, за її даними, в Україні можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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