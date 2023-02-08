Синоптикиня розповіла, коли в Україні потеплішає

Поки в Україні буде мороз.

Найближчими днями в Україні буде морозна погода, послаблення очікується не раніше вихідних - 11-12 лютого.

Про це розказала народна синоптикиня Наталка Діденко.

"Отже, гріємося, утеплюємося, поки стовпчики термометрів не передумають трохи піднятися вгору. А передумають вони орієнтовно від 11-13 лютого", - повідомила синоптикиня.

За її словами, у середу, 8 лютого, над Україною пануватиме антициклон Elisabeth. Саме завдяки цьому буде сонячна погода. Втім, буде сильний вітер, а на сході та півдні України - штормовий.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

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