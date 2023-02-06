До України йде суттєве потепління: синоптик здивував прогнозом на лютий

Вже цього тижня в Україні потепліє, а остання декада лютого буде по-весняному теплою.

Починаючи від 8-10 лютого до більшої частини Європи надійдуть стійкі теплі повітряні маси з Сахари та Атлантики.

Тому і в Україні очікується суттєве та стабільне потепління.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за словами Щедріна, по всій країні від 10-12 лютого та до кінця другої декади місяця температура коливатиметься в межах від +5 +7 вдень та до -3 +4 градусів вночі.

Також читайте Чи варто українцям чекати на ранню весну: відповідь синоптикині

"Щодо опадів, то десь від 10 по 14 лютого, во всій країні їх буде дуже мало, а сонця багато. Але вже від 15-16 числа, скрізь буде вогко", - зазначив Щедрін.

Синоптик додав, що остання декада лютого повинна бути по-весняному теплою.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, в Україні прогнозують невеликий сніг та ожеледицю. У більшості регіонів очікується до -8 градусів, вдень до -5.

Як війна впливає на зміну клімату і чому з кожним роком зима все теплішає – експертка Марина Ратушна

Читайте також: