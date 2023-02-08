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Одеситів попереджають про високу мінну небезпеку з Чорного моря

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Одеситів попереджають про високу мінну небезпеку з Чорного моря

Фото: ДСНС

У Чорному морі посилюється мінна небезпека через шторм.

Мешканців Одеси 8 лютого попередили про високу мінну небезпеку у зв'язку зі штормом у Чорному морі. На берег може винести міни.  

Про це повідомила пресслужба міської ради Одеси.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін із якорів і прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна станом на сьогоднішній день є найзамінованішою країною на планеті. За оцінками експертів, близько 40% території нашої країни забруднено мінами.

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246
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