Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Пока в Украине будет мороз.
В ближайшие дни в Украине будет морозная погода, послабление ожидается не раньше выходных – 11-12 февраля.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Итак, греемся, утепляемся, пока столбики термометров не передумают немного подняться вверх. А передумают они ориентировочно с 11-13 февраля", — сообщила синоптик.
По ее словам, в среду, 8 февраля, над Украиной будет властвовать антициклон Elisabeth. Именно благодаря этому будет солнечная погода. Впрочем, будет сильный ветер, а на востоке и юге Украины – штормовой.
Напомним, сурок Тимко, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель.
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