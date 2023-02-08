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Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1958
Время на прочтение
1 мин
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Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Фото: Associated Press

Пока в Украине будет мороз.

В ближайшие дни в Украине будет морозная погода, послабление ожидается не раньше выходных – 11-12 февраля.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Итак, греемся, утепляемся, пока столбики термометров не передумают немного подняться вверх. А передумают они ориентировочно с 11-13 февраля", — сообщила синоптик.

По ее словам, в среду, 8 февраля, над Украиной будет властвовать антициклон Elisabeth. Именно благодаря этому будет солнечная погода. Впрочем, будет сильный ветер, а на востоке и юге Украины – штормовой.

Напомним, сурок Тимко, которого традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине : ее приход ожидается уже через шесть недель.

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Дата публикации
Просмотры
1958
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