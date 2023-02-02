Когда в Украину придет весна: сурок Тимка дал прогноз (видео)

Весна придет по расписанию, но будет нестабильной и прохладной.

Сурка Тимку традиционно 2 февраля ежегодно пробуждают для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары. Он спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.

Об этом пишет Суспільне.

"Тимко сказал, что весна наступит обязательно. Но не раньше, чем через шесть недель", — "перевел" прогноз Тимко его смотритель Владимир Ронкин.

Смотритель сурка Тимка Владимир Ронкин также сказал, что он плохо спит и похудел, это может быть следствием стресса из-за войны.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что День сурка — это праздник, чтобы привлечь внимание к исчезновению вида: "К серьезным научным прогнозам и синоптикам это не имеет никакого отношения".

Во Львове сурки предрекли раннюю весну

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