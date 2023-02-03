Стоит ли украинцам ждать ранней весны: ответ синоптика

Официальных прогнозов пока нет. Буквально где-то через неделю-две они появятся.

Ожидать прихода очень ранней весной в Украине не стоит, но официальные прогнозы появятся примерно через неделю-две.

Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха во время онлайн-брифинга.

В частности, у эксперта спросили, стоит ли ждать ранней весны.

Также читайте В Киеве можно увидеть тропических птиц-гигантов, которых спасли во время войны

"Официальных прогнозов пока нет. Буквально где-то через неделю-две они появятся. Но лично я могу сказать, что сейчас у нас февраль достаточно интенсивный в том плане, что температура снижается, морозы возвращаются. Поэтому ожидать очень раннюю весну, по крайней мере сейчас, на данный момент, не стоит", – объяснила Птуха.

Напомним, сурок Тимка, которого традиционно 2 февраля ежегодно будят для прогнозирования весны на биостанции Харьковского университета в поселке Гайдары, спрогнозировал раннюю весну в Украине: ее приход ожидается уже через шесть недель.

Возможно ли принять новую реальность и как справиться с потерей контроля из-за войны – Олег Чабан

Читайте также: