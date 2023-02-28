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Жена Виктора Павлика показала, как певец остался без бровей: "Старость – не радость"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
659
Время на прочтение
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Жена Виктора Павлика показала, как певец остался без бровей: "Старость – не радость"

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Неприятная ситуация произошла из-за опрометчивости исполнителя.

Украинский певец Виктор Павлик неожиданно остался полностью без своих густых черных бровей.

О курьезной ситуации рассказала супруга исполнителя, Екатерина Репяхова. Блогерша долго не хотела делиться историей и показывать фото мужчины, однако все же решила рассказать, что случилось.

"Виктор такое учудил в Буковеле. Сначала не хотела вам вообще рассказывать. Я думала, что его в моем блоге еще долго не будет. То, что он сделал, девушки если бы видели — бежали подальше", — написала Екатерина.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Как оказалось, Павлик перепутал насадки на бритву и случайно сбрил всю растительность на лице.

"Мой муж случайно побрил себе брови! Полностью! Перепутал насадки на машинке (не увидел). Старость – не радость", – поделилась жена певца.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, ситуация не сильно расстроила исполнителя, и он все равно продолжил свои выступления и концерты. И даже согласился позировать на фото.

© instagram.com/repyahovakate
Фото: instagram.com/repyahovakate

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Дата публикации
Просмотры
659
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